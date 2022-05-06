شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل صالح سليم.. مايسترو الأهلى والكرة المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، الموافق 6 مايو الذكرى الـ20 لوفاة الأب الروحى لجماهير الأهلى صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم عام 2002 بعد صراع مع المرض.

ولد صالح سليم يوم 30 سبتمبر عام 1930، والتحق بصفوف ناشئى النادى الأهلى عام 1944، وفى نفس العام انتقل إلى صفوف الفريق الأول وظل يلعب به حتى عام 1963، واحترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله.

ويمتلك صالح سليم، تاريخا طويلا من الإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرته كلاعب أو كرئيس للنادى. وبجانب الكرة والإدارة، دخل "سليم" حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة التى شارك فيها مثل: الشموع السوداء، السبع بنات، الباب المفتوح.

20 عاما مرت على رحيل المايسترو ولكن تبقى ذكراه خالدة فى قلب كل محب للقلعة الحمراء، بعد أن وضع أسلوبا خاصا فى الإدارة، اعتمد على إعلاء مصلحة النادى الأهلى فوق كل اعتبار وتغليب قيم ومبادئ الأهلى فى كل المواقف، فهو صاحب المقولة الشهيرة "الأهلى فوق الجميع".