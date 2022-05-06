شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المعسكر الأول للمنتخب الوطني.. 3 تحديات تنتظر إيهاب جلال مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أيام قليلة تفصل المنتخب الوطنى عن خوض اول معسكر تدريبي تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد إيهاب جلال، حيث ينطلق معسكر المنتخب في نهاية شهر مايو الجاري ويستمر حتى منتصف يوليو المقبل، ويخوض خلاله الفراعنة مباراتي غينيا وأثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كاس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار منتصف العام المقبل.

وينتظر إياب جلال العديد من التحديات في أول ظهور مع المنتخب ومنها ما يلي:

** الجدول المحلي المضغوط:

أغلق اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة باب الجدل الذي ظل مفتوحا لأشهر طويلة بشأن مواعيد كأس مصر القديم والجديد وجدولة مباريات الدوري في الفترة المقبلة، لكن هذا يفتح باب التساؤلات حول الجدول المزدحم بالمباريات وتأثيره على استعدادات منتخب مصر.

وجاءت أهم قرارات الاتحاد والرابطة باستكمال كاس مصر القديم حيث تحدد لمباراة الأهلي وبيراميدز في ربع النهائي يوم 26 يونيو المقبل، بينما يواجه الزمالك أسوان يوم 23 مايو المقبل، وبعدها يواجه بتروجت الفائز من الأهلي وبيراميدز ومن ثم تحديد المباراة النهائية.

من أهم المكاسب في المواعيد الجديدة أيضا خوض مباريات الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي في كاس مصر الجاري في الثاني عشر من يونيو المقبل بدون اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف لمشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية.

وحددت رابطة الأندية يوم التاسع عشر من يونيو المقبل موعدا للقمة المصرية بين الأهلي والزمالك بالدوري، لتكون الفترة التي تسبق وتعقب معسكر المنتخب المقبل ساخنة ومثيرة على كافة الأصعدة.

لكن رغم المكاسب المتعددة من قرارات الاتحاد والرابطة الأخيرة، إلا أن هذا يطرح تساؤلات حول تأثير هذه المواعيد على استعدادات المنتخب مع إيهاب جلال، وتأثيرها على موعد نهاية الموسم، وكلها تساؤلات تضع أولوية انتظام مسابقاتنا مع معظم مسابقات العالم في المقام الأول حتى لا تحدث المشاكل المعتادة في عقود اللاعبين وارتباطها بفترات القيد.. فهل ينجح مخطط الجبلاية والرابطة في ذلك؟

** صلاح والأهلي:

وصل الدولي المصري محمد صلاح لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ليخوض مواجهة حاسمة ومصيرية أمام ريال مدريد، لكن هذه المواجهة ستكون يوم الثامن والعشرون من شهر مايو الجاري، وستأتي بعدمسوم طويل وقوي بالدوري الإنجليزي ينتهي يوم 22 من الشهر ذاته، اي أن صلاح سيحتاج لبضعة ايام راحة قبل الانضمام لصفوف المنتخب وهو ما يحرم المدير الفني الجديد من الدخول بكامل نجومه معسكره المقبل.

الأهلي أيضا يملك فرص كبيرة في الوصول للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، الفريق الأحمر سيخوض مباراة العودة في نصف النهائي بالجزائر يوم 14 مايو، ولو وصل للنهائي بالتأكيد سيكون بالتزامن مع نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يحرم المنتخب من بعض اللاعبين الدوليين في النادي الأهلي.

** وديات المنتخب:

يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب لتحديد مباراة ودية واحدة على الأقل يختبر بها قدرات لاعبيه وتقبلهم لطريقة لعبه، قبل المواجهات الرسمية في تصفيات كأس الأمم 2023، لكن مطلب إيهاب جلال يبدو غامضا حتى هذه اللحظة، وهو ما يحرم المدرب الجديد من تطبيق فكره في مباراة تجريبية وتجبره على الدخول في الأجواء الرسمية مباشرة.