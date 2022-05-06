شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه بيراميدز اليوم فى صراع المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق بيراميدز على استاد الإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط سموحة في فخ التعادل السلبى مع فاركو في الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويبحث عبد الحميد بسيونى عن بداية مميزة مع الفريق السكندرى خلفا لأحمد سامى الذى رحل لتدريب سيراميكا، ويأمل بسيونى في تحقيق الثلاث نقاط والفوز الأول مع الفريق بعد الرحيل عن تدريب غزل المحلة من أجل الفريق السكندرى.

ورصد وليد عرفات رئيس نادى سموحة مكافأة مضاعفة 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، فى حال الفوز على بيراميدز، والعودة للمربع الذهبى من جديد، وذلك لتحفيز اللاعبين للعودة مرة أخرى للتنافس على مقعد مؤهل للمشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

في المقابل، يسعى اليوناني تاكيس جونياس مدرب نادى بيراميدز لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز لخطف المركز الثانى من الأهلى بشكل مؤقتا، حيث يحتل الفريق السماوى المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات.

وطالب المدرب اليوناني اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصارات دون النظر لأى فريق آخر في جدول الدورى لتعويض الإخفاق الأفريقي، مؤكدا أن الفريق لا ينظر للمنافسة على اللقب في الوقت الحالي.