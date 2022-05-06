شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى يخضع لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع و يغيب عن البنك الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد فتحى لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى لبرنامج تأهيلى تحت أشراف أخصائى التأهيل لمدة أسبوع أستعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق للدخول في قائمة الفريق بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تم التأكيد من غياب اللاعب عن مواجهة طلائع الجيش القادمة .

وكان يعانى محمد فتحى من الإصابة لذلك خاض عملية جراحية و عمل بعض الفحوصات التى أظهرت سلامة قدم اللاعب عقب أزالة " عين سمكة " و التاهيل خلال المرحلة الحالية للعودة الى تشكيل فريق البنك الاهلى .

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الاهلى مع طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 9 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث فاز في 6 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات و التعادل في مثلهم .