شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لموسيماني وكابتن الأهلي للحديث عن مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتحدث خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني وأحد كباتن الأهلي، عن الاستعدادا لموقعة الغد وطموحهم من المباراة وموقف الفريق الأحمر في ظل حالة القلق التي تنتاب الجماهير الحمراء إزاء الوضع الراهن من تراجع الأداء والنتائج.
ويكشف موسيماني عن استراتيجيته لتصحيح مسار الأهلي بعد الأداء المقلق الذي ظهر عليه الأهلي في آخر ثلاث مباريات في الدوري ضد المصري وطلائع الجيش وسيراميكا، وتسبب في خسارة 7 نقاط دفعة واحدة بخلاف تراجع الأداء ، وهو ما يزعج الجماهير الحمراء خشية من استمرار حالة التراخي وغياب الروح عن اللاعبين في موقعة الغد الهامة في استمرار الفريق الأحمر في المنافسة على حصد اللقب الإفريقي.
وواصل الأهلي أداء تدريباته؛ أمس الخميس استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وشهد المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني للأهلى على إعداد اللاعبين للمباراة، حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة اليوم الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.