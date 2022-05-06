شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لموسيماني وكابتن الأهلي للحديث عن مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتحدث خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني وأحد كباتن الأهلي، عن الاستعدادا لموقعة الغد وطموحهم من المباراة وموقف الفريق الأحمر في ظل حالة القلق التي تنتاب الجماهير الحمراء إزاء الوضع الراهن من تراجع الأداء والنتائج.

ويكشف موسيماني عن استراتيجيته لتصحيح مسار الأهلي بعد الأداء المقلق الذي ظهر عليه الأهلي في آخر ثلاث مباريات في الدوري ضد المصري وطلائع الجيش وسيراميكا، وتسبب في خسارة 7 نقاط دفعة واحدة بخلاف تراجع الأداء ، وهو ما يزعج الجماهير الحمراء خشية من استمرار حالة التراخي وغياب الروح عن اللاعبين في موقعة الغد الهامة في استمرار الفريق الأحمر في المنافسة على حصد اللقب الإفريقي.

وواصل الأهلي أداء تدريباته؛ أمس الخميس استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني للأهلى على إعداد اللاعبين للمباراة، حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة اليوم الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.