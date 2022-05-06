شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلى لـ نهائي أفريقيا يقرب الشناوى من رقم الحضرى "المميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى على بعد خطوة من مساواة رقم عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى الأسبق في عدد مرات الوصول إلى نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

خاض الشناوى 3 نهائيات من البطولة القارية هم 2018، 2020 ، 2021 قاد فيها فريقه للتتويج بلقبين الأول فيهما كان على حساب الزمالك 2020 والثانى كان على حساب كايزر تشيفز 2021 لينتظر الحارس الدولى الوصول إلى النهائي الرابع من النسخة الحالية عندما يلتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى.

بينما وصل عصام الحضرى إلى نهائيات 2001 و2005 و2006 و2007، توج فيهم بثلاث بطولات وهو الإنجاز الذى يسعى الشناوى إلى معادلته لا سيما أن أمامه مبارتين صعبتين أمام وفاق سطيف.

في سياق أخر يخوض فريق الأهلي المران الختامي في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا،وقرر الجهاز الفنى للاهلى السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.