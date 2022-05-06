موعد مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى اليوم فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الإسماعيلى في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الإسماعيلى المباراة بمعنويات منخفضة بعدما سقط أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية بالدورى، فيما سقط المصرى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

موعد مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى

يبحث الإسماعيلى بقيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل خلفًا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في مركز لا يليق بتاريخ الدراويش.

وحرص حمزة الجمل على عقد جلسات مع عددا من لاعبيه للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم قبل مواجهة المصري، وهم عمر الوحش وباهر المحمدي ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه، وذلك من أجل تحفيزهم على تقديم أقصي ما لديهم وبذل قصارى جهدهم فى الوقت الحالي وهو ما سيكون له مردود إيجابي على النتائج خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، قام الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، بدراسة المباريات السابقة للنادى الإسماعيلى فى الدورى العام، وآخرها مباراة الطلائع بالجولة الماضية والتى خسرها الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأصفر.

ويعانى معين الشعبانى من غياب العديد من نجوم الفريق، بعد دخول معظمهم في أزمات مع إدارة النادى البورسعيدى بسبب تأخر المستحقات، الأمر الذى أدى إلى عدم نزل بعضهم التدريبات لتقرر الإدارة إيقافهم وتصعيد الناشئين استعدادا للإسماعيلى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.