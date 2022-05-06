اخبار الرياضه

الامارات | 10 أرقام ومشاهد مثيرة وصادمة في موسم تاريخي لـ «دوري الأبطال»

0 نشر
حميد نعمان ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام ومشاهد مثيرة وصادمة في موسم تاريخي لـ «دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع الإسباني تاريخاً جديداً من الإثارة غير المسبوقة في موسم دوري الأبطال، بعد أن أخرج ثلاثة فرق مرشحة من السباق، آخرها مان سيتي، أول من أمس، ليضرب موعداً في النهائي المرتقب بالعاصمة الفرنسية باريس 28 الجاري أمام . وبلغت الإثارة مداها مع مدريد في مباريات خروج الغلوب، لكن الموسم الجاري كان حافلاً بمشاهد صادمة غير مسبوقة.

للإطلاع على أبرز الأرقام والمشاهد المثيرة والصادمة في موسم دوري الأبطال، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا