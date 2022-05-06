الامارات | 10 أرقام ومشاهد مثيرة وصادمة في موسم تاريخي لـ «دوري الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام ومشاهد مثيرة وصادمة في موسم تاريخي لـ «دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع ريال مدريد الإسباني تاريخاً جديداً من الإثارة غير المسبوقة في موسم دوري الأبطال، بعد أن أخرج ثلاثة فرق مرشحة من السباق، آخرها مان سيتي، أول من أمس، ليضرب موعداً في النهائي المرتقب بالعاصمة الفرنسية باريس 28 الجاري أمام ليفربول. وبلغت الإثارة مداها مع مدريد في مباريات خروج الغلوب، لكن الموسم الجاري كان حافلاً بمشاهد صادمة غير مسبوقة.

للإطلاع على أبرز الأرقام والمشاهد المثيرة والصادمة في موسم دوري الأبطال، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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