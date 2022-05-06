الامارات | مدرب شباب الأهلي يحتفي بنهاية موسم السلة في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي يحتفي بنهاية موسم السلة في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجّه مدرب شباب الأهلي لكرة السلة، المصري أحمد عمر، إلى العاصمة البريطانية لندن، لقضاء إجازة بعد موسم استثنائي مع «فرسان دبي» قاد خلاله الفريق الأول إلى الهيمنة على ألقاب موسم الرجال، وحصد الثلاثية بالفوز في الدوري العام، وبطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة. وعزز عمر مسيرته المهنية باللقب 20 تاريخياً على مدار 18 سنة من توليه تدريب الأندية الإماراتية.

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