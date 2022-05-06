الامارات | يعقوب حسن يختار إيطاليا للإجازة

شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب حسن يختار إيطاليا للإجازة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب نادي النصر يعقوب حسن إنه سيسافر إلى إيطاليا بعد انتهاء الموسم لقضاء إجازة قصيرة، هو وعائلته، قبل انطلاق استعدادات العميد للموسم المقبل، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه سيزور نادي ميلان الذي يعشقه منذ الطفولة، ويتمنى أن يفوز بلقب الدوري الإيطالي ليعيش فرحته في أرض الواقع. وقال إن «إيطاليا بلد عريق بتاريخه وحضارته، خصوصاً الأماكن الجميلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط»، كما قال إنه كان ينوي زيارة بلد آخر، لكن منافسة ميلان على الدوري، قادته لزيارة إيطاليا.

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