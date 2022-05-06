الامارات | «ضياء النصر» ينير «ديربي دبي» بالأزرق

شكرا لقرائتكم خبر عن «ضياء النصر» ينير «ديربي دبي» بالأزرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد النصر نغمة الفوز بتغلبه على جاره الوصل في «ديربي بردبي» بنتيجة 3-2، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 22 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح النصر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة، يدين بها إلى لاعبه ضياء السبع، الذي نجح في صناعة ثلاثة أهداف، عاد بها «العميد» إلى تحقيق الانتصارات من جديد، بعد غياب 30 يوماً عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن خسر في مباراتين وتعادل في واحدة.

ولم ينجح النصر في تحقيق أي نتيجة إيجابية في الجولات الثلاث الماضية، بعد خسارته في جولتين وتعادل في مباراة، حيث كان قد حقق آخر فوز في الخامس من مارس الماضي، على حساب فريق الإمارات عندما فاز برباعية.

بدأ الوصل المباراة سريعاً جداً، ونجح علي صالح في إحراز الهدف الأول بعد أقل من 40 ثانية فقط من هجمة منظمة، وصل بها اللاعب إلى داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى، معلناً عن هدف التقدم لـ«الإمبراطور»، واستغرق النصر ما يقارب من 10 دقائق حتى استعاد زمام الأمور، ونجح في إدراك التعادل عن طريق البرتغالي توزي، مستغلاً تمريرة ضياء السبع السحرية، ليحرز هدف التعديل للعميد في الدقيقة 18.

وواصل ضياء السبع هوايته، ونجح في صناعة الهدف الثاني للعميد النصراوي، ونجح المهاجم تيغالي في استغلال التمريرة العرضية ليحرز منها الهدف الثاني من كرة رأسية متقنة، لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، وأكمل ضياء السبع هوايته في صناعة الأهداف، ومرر كرة رائعة للاعب الجزائري مهدي عبيد، الذي انفرد وسدد من أسفل الحارس، استقرت في الشباك قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق الوصل العودة إلى المباراة، وإحراز هدف تقليص الفارق، وازدادت الخطورة مع بداية الشوط الثاني، ولكن دون فعالية أو الوصول إلى مرمى عبدالله التميمي حارس النصر، الذي حافظ على شباكه حتى الدقيقة 91 من زمن المباراة، حتى نجح الوصل في إحراز هدف تقليص الفارق عن طريق أفضل لاعبي الوصل علي صالح، مستغلا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحاول الوصل زيادة الفعالية الهجومية في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الثاني، ولكن لم ينجح في ذلك، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 3-2.

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