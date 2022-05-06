الامارات | «الصقور» يقتربون من الوداع الرسمي لدوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يقتربون من الوداع الرسمي لدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لايزال فريق الإمارات في المركز الأخير على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله غير المجدي مع بني ياس 2-2، أمس، في الجولة 22، إذ يمتلك في رصيده 10 نقاط، فيما صعد بني ياس إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وكان فريق الإمارات يبحث عن الفوز من أجل الاقتراب من فرق الوسط، إلا أنه فشل في استغلال عامل الأرض. ونجح فريق بني ياس في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء عن طريق اللاعب الأرجنتيني خيمنيز، قبل أن يتمكن الإمارات من العودة بهدفين متتاليين عن طريق علي مصطفى (28) ووليد صبار (33)، لينهي الإمارات الشوط الأول متقدماً في النتيجة. وتمكن بني ياس من تعديل النتيجة عن طريق أحمد أبوناموس (75) من هجمة منظمة، وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي 2-2، ليقترب «الصقور» من الوداع الرسمي لدوري المحترفين.

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