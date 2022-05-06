الامارات | منتخب الدراجات يستعد للبطولة الخليجية في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يستعد للبطولة الخليجية في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر منتخب الدراجات بقيادة الدراج يوسف ميرزا إلى إسبانيا، أول من أمس، لخوض معسكر إعداد، قبل الاشتراك في دورة الألعاب الخليجية في الكويت، وذلك عقب خوض الحصة التدريبية الأخيرة في الشارقة.

وقال اتحاد الدراجات في بيان أمس، إن رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي، حرصاً على الاجتماع باللاعبين قبل السفر، وذلك بمقر اتحاد الدراجات في الشارقة قبل التوجه إلى المطار.

وأكد بوعصيبة أن الاتحاد وفّر كل سبل الدعم للمنتخب، من أجل المنافسة بقوة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، والتي يشارك فيها منتخب الكبار بستة لاعبين (يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف، وليد النقبي).

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