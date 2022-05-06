شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: لن نفرط فى حقوقنا بعد واقعة عبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بأن إدارة المحلة لن تتهاون في أخذ حقوق النادي كاملة من عبد الحميد بسيوني، الذى وقّع على عقود تدريب فريق سموحة، مشيرا إلى أن المحلة كيان عريق، لا يصح أبدا أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة المؤسفة، التي اتسمت بالاستهانة والاستخفاف، مؤكدا أن إدارة المحلة قادرة على الحفاظ على حقوق النادى كاملة، ونيلها من أى شخص أو جهة، أيا كانت.

وأضاف أن ما قام به سموحة كذلك يتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل بيننا، خاصة أن العلاقات المشتركة بين المحلة وسموحة طالما شهدت تقديرا بين الطرفين، ونحن نحتفظ بحقنا كاملا في اتخاذ الإجراءات التي سيقررها مجلس إدارة المحلة.

وكان عبد الحميد بسيوني قد وقع لسموحة على الرغم من ارتباطه بعقد ممتد مع غزل المحلة، وهو ما أثار استنكارا واسعا في الشارع الكروي المحلاوي.