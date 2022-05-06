شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة والزي الذي يرتديه كلا الفريقين في موقعة الذهاب بملعب الأهلي والسلام.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء باعتباره صاحب الأرض، على أن يمثل الأهلي في الاجتماع الفني كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وسمير عدلي المدير الإداري وبعض الإداريين وممثلين عن النادي الجزائري وممثلين عن الكاف.

وواصل الأهلي أداء تدريباته؛ أمس الخميس استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني للأهلى على إعداد اللاعبين للمباراة، حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة اليوم الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.