شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور ممثلي الفريقين ومراقب المباراة من أجل الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة والزي الذي يرتديه كلا الفريقين في موقعة الذهاب بملعب الأهلي والسلام.
ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء باعتباره صاحب الأرض، على أن يمثل الأهلي في الاجتماع الفني كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وسمير عدلي المدير الإداري وبعض الإداريين وممثلين عن النادي الجزائري وممثلين عن الكاف.
وواصل الأهلي أداء تدريباته؛ أمس الخميس استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وشهد المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني للأهلى على إعداد اللاعبين للمباراة، حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته للمباراة اليوم الجمعة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.