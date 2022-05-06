شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد بعد فسخ تعاقده مع المصرى: تنازلت عن مستحقاتى ولم أحرّض اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد شديد قناوى، كابتن النادى المصرى، فسخ تعاقده مع النادى البورسعيدى، وقال قناوى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "جمعتنى منذ قليل جلسة بسمير حلبية رئيس النادى، وطلب منى الانتظام بمعسكر الفريق ولكنى فضلت فسخ التعاقد وتنازلت عن جزء كبير من المستحقات". وأضاف قناوي: "أفضل البقاء فى القاهرة خلال الفترة الحالية، ولم أحرّض اللاعبين على التمرد على النادى بسبب أزمة المستحقات".

وكان مجلس إدارة المصرى قرر فى وقت سابق توقيع العقوبات التالية على اللاعبين، بعد تغيبهم عن معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى ضمن الجولة 14 والمؤجلة من الدورى العام:

1- إيقاف صرف أى مستحقات مالية للفريق الأول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران للتحقيق.

2- خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين طبقا للائحة الفريق الاول بالنادي.

3- استبعاد كل من اللاعبين أحمد شديد قناوى وفريد شوقى وأحمد مسعود من معسكر برج العرب وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق.

4- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادى للدفع بهم فى المباريات القادمة، وإعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الأول بالنادى فى السنوات المقبلة.