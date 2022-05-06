5 لاعبين يطرقون باب الاحتراف الخارجي قد لا تراهم فى الدورى المصرى الموسم المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من اللاعبين ، بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 ، مما جعلهما على قائمة الاحتراف الخارجى خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هناك تقارير تؤكد أن أندية إيطالية وفرنسية وتركية ترغب فى ضم عدد من اللاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة ، مما يشير إلى أن هؤلاء اللاعبين قد لا نراهم فى بطولة الدورى المصرى للموسم المقبل مع قطبى الكرة المصرية .

ونرصد أبرز خمس لاعبين يطرقون باب الاحتراف الخارجي :

1- محمد عبد المنعم

محمد عبدالمنعم، ظهر بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021، وتواجد فى التشكيل الممثإلى للبطولة، وهو ما جعل النادى الأهلي، يقرر قطه إعارته من نادى فيوتشر، وعودته لصفوف ألفريق فى يناير الماضي.

يذكر أن ، بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى قد أشاد فى تصريحات إعلامية ، بمستوى محمد عبد المنعم مدافع الفريق قائلا: "محمد عبد المنعم لاعب أوروبى ويمكنه اللعب هناك، لاعب قوى وصغير وقدراته جيدة بالكرة ويمكنه القفز للفوز بالصراعات الهوائية أيضا".

2- أحمد فتوح

ظهر أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك ، بمستوى مميز مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021 ، كما نجح أحمد فتوح، فى لفت الأنظار إليه بقوة مع الفراعنة ، وتواجد اللاعب فى التشكيل الاحتياطى للبطولة القارية مما جعله على قائمة الاحتراف الخارجى خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن هناك تقارير تؤكد أن أندية إيطالية ترغب فى ضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

3- الونش

دائما ما يظهر محمود الونش لاعب الزمالك بمستوي مميز خلال الفترة الحالية ، مما جعله أحد اللاعبين المرشحين بقوة بعدم الاستمرار في الدوري المصري في الموسم المقبل ، خاصة بعد تلقيه عدد من العروض للاحتراف خاصة في منطقة الخليج .

4- أكرم توفيق

رغم اصابته بقطع في الرباط الصليبي ، إلا أنه أحد اللاعبين المرشحين بقوة للاحتراف الخارجي في الموسم المقبل ، بعد المستويات المميزة التي قدمها سواء مع الاهلي او منتخب مصر ، مما جعلته مطلب العديد من الأندية الخارجية الموسم القادم .

5- أحمد سيد زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أصبح أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي ، وتلقي عرضا من جانب أحد الأندية الفرنسية التى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب بعد تألقه مع منتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا، ويعتبر زيزو 26 عاما، وقيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الزمالك تبلغ 1.7 مليون يورو، الأمر الذى يسهل انتقاله لأحد أندية الدورى الفرنسى.