شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفسخ عقد شديد قناوى بعد تسوية مستحقاته وغياب أحمد مسعود عن التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوى قائد الفريق، وذلك بعدما خضع اللاعب للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للنادى، بعد ثبوت تحريضه للاعبين على الامتناع عن معسكر الفريق استعدادا للإسماعيلى.

وتم فسخ عقد اللاعب وتسوية مستحقاته، حيث تم خصم 25% كعقوبة التمرد والغياب عن التمرين، وحصل اللاعب على 100 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتبقية، فيما غاب أحمد مسعود حارس المرمى عن موعد التحقيق.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، استبعاد الثنائى الحارس أحمد مسعود والظهير الأيسر أحمد شديد قناوى، لاعبى الفريق من معسكر برج العرب.

ويأتى ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية، بخوض الثنائى تدريبات منفردة فى بورسعيد وتحويلهما للتحقيق، حيث يرى المجلس أنهما وراء أزمة تمرد اللاعبين وتحريضهم على عدم انتظامهم فى معسكر الفريق بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهم المتأخرة.

واستثنى مسئولو المصرى فريد شوقى لاعب خط وسط الفريق من قرار التدريب فى بورسعيد، بعد التأكد من عدم تحريضه للاعبين على التمرد.

ويلتقى المصرى نظيره الإسماعيلى اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.