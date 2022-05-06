شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 /5 /2022 في الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم الجمعة، مباراتان في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث سيواجه الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على سموحة.

موعد مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى

في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، يلتقى نادى الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الإسماعيلى بعدما سقط أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية بالدورى، فيما سقط المصرى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يدخل الإسماعيلى اللقاء تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل خلفًا لحمد إبراهيم الذى رحل بالتراضي بسبب سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في مركز لا يليق بتاريخ الدراويش.

وحرص حمزة الجمل على عقد جلسات مع عددا من لاعبيه للشد من أزرهم ورفع معنوياتهم قبل مواجهة المصري، وهم عمر الوحش وباهر المحمدي ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وسايكو كونتيه، وذلك من أجل تحفيزهم على تقديم أقصي ما لديهم وبذل قصارى جهدهم فى الوقت الحالي وهو ما سيكون له مردود إيجابي على النتائج خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، قام الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، بدراسة المباريات السابقة للنادى الإسماعيلى فى الدورى العام، وآخرها مباراة الطلائع بالجولة الماضية والتى خسرها الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأصفر.

ويعانى معين الشعبانى من غياب العديد من نجوم الفريق، بعد دخول معظمهم في أزمات مع إدارة النادى البورسعيدى بسبب تأخر المستحقات، الأمر الذى أدى إلى عدم نزل بعضهم التدريبات لتقرر الإدارة إيقافهم وتصعيد الناشئين استعدادا للإسماعيلى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز

وفى التاسعة مساء يستضيف نادى سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى، فريق بيراميدز على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط سموحة في فخ التعادل السلبى مع فاركو في الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويبحث عبد الحميد بسيونى عن بداية مميزة مع الفريق السكندرى خلفا لأحمد سامى الذى رحل لتدريب سيراميكا، ويأمل بسيونى في تحقيق الثلاث نقاط والفوز الأول مع الفريق بعد الرحيل عن تدريب غزل المحلة من أجل الفريق السكندرى.

ورصد وليد عرفات رئيس نادى سموحة مكافأة مضاعفة 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، فى حال الفوز على بيراميدز، والعودة للمربع الذهبى من جديد، وذلك لتحفيز اللاعبين للعودة مرة أخرى للتنافس على مقعد مؤهل للمشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

في المقابل، يسعى اليوناني تاكيس جونياس مدرب نادى بيراميدز لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز لخطف المركز الثانى من الأهلى بشكل مؤقتا، حيث يحتل الفريق السماوى المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات.

وطالب المدرب اليوناني اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصارات دون النظر لأى فريق آخر في جدول الدورى لتعويض الإخفاق الأفريقي، مؤكدا أن الفريق لا ينظر للمنافسة على اللقب في الوقت الحالي.