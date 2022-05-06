شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائى "فيصل" ضمن خطة دعم الزمالك الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى حسين فيصل، صانع ألعاب فريق سموحة، وأسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى، ضمن خطة دعم فريق الزمالك الموسم المقبل، عقب ظهورهما بشكل قوى بالدور الأول من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويعد الثنائى "فيصل" من أبناء نادى الزمالك، حيث يأتى حسين فيصل من أفضل عناصر صناع اللعب في الفريق السكندرى والدورى المصرى، والظهور بشكل قوى مع منتخب مصر في البطولة العربية الماضية.

بينما يأتى أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى المعار من فريق الزمالك الأقرب من العودة الموسم المقبل لدعم هجوم الفريق الأبيض، وذلك عقب الظهور بشكل قوى في مباريات الدورى المصرى الممتاز، حيث تمكن من إحراز 4 أهداف هذا الموسم.

ويسعى مسئولو فريق الزمالك من دعم الفريق الموسم المقبل بافضل العناصر وبناء جيل جديد للقلعة البيضاء قادر على حصد البطولات المحلية والأفريقية.