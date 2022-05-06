شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلاح يكشف عن شعار بطولة العالم وخريطة التجهيزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسيني، رئيس اتحاد السلاح المصري نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن شعار بطولة العالم للسلاح فئة الكبار المقرر إقامتها في مصر يوليو المقبل.

وأكد الحسيني أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل بطولة العالم للسلاح فئة الكبار. وأضاف: "بعد نهاية بطولة الجائزة الكبرى أواخر أبريل الماضى سيتم فتح الملفات الخاصة بالفترة القادمة من أجل التجهيز لبطولة العالم للسلاح".

وتابع الحسينى: "سيتم طرح ملفات عديدة ومنها المتطوعون، وسوف يصل وفد من الاتحاد الدولي يوم 10 إلى 12 مايو الحالى لمراجعة تسكين المنتخبات والانتهاء من كافة الإجراءات".

وأكد: "ستصل بعد أسبوعين لجنة أخرى لاختبار الملاعب والانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالبطولة". ومضيفا: "البطولة سوف تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 يوليو المقبل، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى". واختتم الحسينى: "البطولة سوف تقام على 4 ملاعب، وسوف يكون عدد الدول المشاركة 100 دولة".

وكانت مصر قد نظمت بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بالقاهرة فى الفترة من 29 أبريل الماضى وحتى والأول من مايو الجاري، وذلك بعد اعتذار كولومبيا عن استضافة منافسات البطولة.