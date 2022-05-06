شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: أثق فى إمكانيات لاعبى المحلة ونحتاج دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبده، المدير الفني الجديد لنادي غزل المحلة، إن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين البارزين، الذين يتمتعون بالموهبة الكبيرة إلى جوار الخبرة العميقة، وهو ما يجعله واثقا في قدرة الفريق على احتلال أحد المراكز المتقدمة في جدول الدوري، بما يحقق طموح جماهير المحلة العاشقة للفريق، والتي أشار "عبده" إلى أهمية مساندتها ودعمها للفريق في المرحلة المقبلة، فعلى الرغم من ثقته في لاعبيه إلا أنه يرى أن المركز العاشر لا يليق باسم المحلة، صاحب التاريخ الكبير في عالم كرة القدم.

وكان مصطفى عبده قد تولى تدريب الفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني، الذي وصف مجلس إدارة المحلة تركه للفريق فجأة بالهروب.

كان آخر فريق تولى "عبده" تدريبه هو نادي كفر السيخ، الذي ينافس في مسابقة الدوري الممتاز ب، بعد أن حقق نتائج طيبة معهم.

ووجه مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة رسالة إلى الجمهور عقب خوض أول مران له مع الفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، بعد توليه المهمة رسميا خلفا لعبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق والذي فسخ تعاقده مع المحلة منذ ايام.

وقال مصطفى عبده عبر فيديو نشر خلال الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أتمنى من جمهور غزل المحلة المساندة خلال المرحلة المقبلة، وسعيد باعتماد مسئولي النادى على أبنائه خلال الفترة الحالية ولا بد من الوقوف وراء اللاعبين فى المباريات القادمة".

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 11 من الشهر الجارى، وسوف تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحصد فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 8 مباريات.