الامارات | محمد هنيدي يستفز نجم ريال مدريد بصورة محمد صلاح (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يستفز نجم ريال مدريد بصورة محمد صلاح (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، على خط المباراة النهائية المنتظرة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قام بالتعليق على منشور للاعب ريال مدريد النجم الألماني توني كروس، بعد الفوز على بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، في إياب الدوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس، تعليق على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بعد الفوز على مانشستر سيتي والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية واكتفى في منشوره بعمل "إيموشن ضاحك"، ويبدو أنه تعبير عما حدث في المباراة والطريقة التي تأهل بها الريال إلى المباراة النهائية.

وكان ريال مدريد قد صعد إلى المباراة النهائية عقب تحويل تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة بداية من الدقيقة 90 التي شهدت هدف التعادل الأول للريال ثم إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 92، وأكمل كريم بنزيما، الثلاثية لريال مدريد ليصعد بعدها الفريق الإسباني بمجموع المباراتين 6-5.

وعلق النجم الكوميدي محمد هنيدي، على منشور كروس، بصورة للنجم المصري محمد صلاح، وهو ما أثار دهشة واعجاب الكثير من المتابعين بسبب صورة النجم المصري والذي كان يحتفل فيها بأحد أهدافه على طريقة نجم الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا، والذي كان يحتفل فيها عن طريق وضع يده على أذنه والقيام بتخريج لسانه.

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