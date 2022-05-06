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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى.. الحنفى يدير ديربي القناة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات غد الجمعة، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشر من الدوري العام، حيث تقام مباراتان وهما سموحة وبيراميدز على استاد الإسكندرية في التاسعة مساءً، فيما يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى في السادسة والنصف مساءً على استاد برج العرب.
سموحة وبيراميدز
وأسندت لجنة الحكام مباراة سموحة ونظيره بيراميدز للحكم محمود ناجي كحكم ساحة، على أن يُساعده كل من يوسف البساطي وهاني خيري، فيما سيكون عمرو رمضان حكما رابعا، ومصطفى عثمان حكم فيديو ويساعده محمد الشناوي.الإسماعيلى والمصرىوأسندت لجنة الحكام مباراة الإسماعيلي والمصري لمحمد الحنفي كحكم ساحة، ويُساعده كل من أحمد توفيق وعمر فتحي على أن يكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، والسيد شعبان حكم فيديو ويُساعده محمد عزازي.