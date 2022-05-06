شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى.. الحنفى يدير ديربي القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات غد الجمعة، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشر من الدوري العام، حيث تقام مباراتان وهما سموحة وبيراميدز على استاد الإسكندرية في التاسعة مساءً، فيما يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى في السادسة والنصف مساءً على استاد برج العرب.