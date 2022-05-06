شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها معاقبة ثنائي المصري واستبعادهما من معسكر برج العرب، والكاف يدرس إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في السنغال.
قرر الجهاز الفني بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي معين الشعباني، استبعاد الثنائي الحارس أحمد مسعود والظهير الأيسر أحمد شديد قناوي، لاعبي الفريق من معسكر برج العرب.
ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، بخوض الثنائي تدريبات منفردة في بورسعيد وتحويلهما للتحقيق، حيث يرى المجلس أنهما وراء أزمة تمرد اللاعبين وتحريضهم على عدم انتظامهم في معسكر الفريق بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهم المتأخرة.
يخوض فريق الأهلي المران الختامي في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وقرر الجهاز الفنى للاهلى السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
كشفت مصادر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم ، أن بعض مسئولي المكتب التنفيذي فى " الكاف " يدرسون اسناد دولة السنغال أستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا هذا النسخة التى وصلت للمرحلة قبل النهائى .
فرضت أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص بعدما خرجت تسريبات تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي.
رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة تجديد تعاقد الايفواري رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لعدة أسباب ما بين فنية وإدارية، الا ان السبب الرئيسي هو فشل سيسيه في اقناع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق بمستواه.
وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان فيريرا استبعد اللاعب سيسيه من حساباته تماما مؤكدا انه غير مفيد علي المستوي الفني بخلاف وزنه الزائد مما يجعل بقاءه في الزمالك لمواسم مقبلة غير مفيد وهو ما جعل إدارة النادي تتراجع عن قرارها بتجديد تعاقده.
يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام جلسة منتصف الأسبوع المقبل مع إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من أجل حسم الجهاز المعاون بالكامل للتجهيز للمرحلة المقبلة.
واستقر اتحاد الكرة على تواجد محمد شوقى كمدرب وعصام الحضرى مدرب حراس مرمى ضمن الجهاز الجديد لإيهاب جلال على أن يختار جلال باقى الجهاز المعاون له، وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة الأسبوع المقبل.
واصل الأهلي أداء تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وشهد المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني للأهلى على إعداد اللاعبين للمباراة، حيث اشتمل المران على العديد من الفقرات البدنية والخططية في إطار البرنامج الخاص بتجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.
احتوى البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك، لاعبه عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق خلال جلسة خاصة جمعت الثنائى اليوم على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس، ربما جاءت الجلسة كرد على ما أثير الأيام الماضية عن مطالبة جمعة بالرحيل عن الفريق لعدم الحصول على فرصة المشاركة، وأكد خلالها فيريرا على أهمية دور اللاعب الفني مع الفربق خلال الفترة المقبلة، و طالبه بضرورة الاجتهاد في الملعب وبذل أقصى جهد.
و خضع لاعبو الزمالك لفقرة تدريبات بدنية قوية في بداية مران الأبيض اليوم استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري وخاض لاعبو الفريق مجموعة من تدريبات سباقات السرعة وقفز الحواجز بجانب بعض التدريبات البدنية بالكرة .