شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخوض مرانه الأول تحت قيادة مصطفى عبده واستمرار تأهيل المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة اليوم تدريبه على ملعبه بمدينة المحلة؛ استعدادا لاستئناف مباريات الفريق في مسابقة الدوري العام، التي سيبدؤها بمباراته في افتتاح الدور الثاني، الأربعاء القادم أمام فريق المصري.

قاد تدريب الفريق مصطفى عبده المدير الفني الجديد، مع مساعده عمرو رمضان، وقاد تدريب حراس المرمى مدرب الحراس ناصر فاروق. وشهد التمرين تدريبات بدنية متنوعة؛ من أجل رفع الكفاءة البدنية للاعبين، بخلاف تدريبات خططية عديدة.

وكان مصطفى عبده قد تولى تدريب الفريق بدءا من أمس، بعد مغادرة عبد الحميد بسيوني منصبه بالفريق ومعه جهازه المعاون.

وواصل المصابون بفريق غزل المحلة عملية التأهيل، مع أحمد حسين، أخصائي التأهيل بالفريق، تمهيدا؛لعودتهم للتدريبات الجماعية مجددا، كانت عدة إصابات قد لحقت بأفراد من الفريق الأول خلال الفترة الماضية، من بينهم هشام عادل "بلحة" وبسام ماهر ومحمود رضا حارس المرمى، بخلاف إبراهيم كونيه، المحترف في صفوف الفريق.

كان ماليك توريه مهاجم الفريق قد انضم للتدريبات الجماعية بعد فترة إصابة طويلة نسبيا.