شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصعّد هداف بطولة دوري 2005 لتدريبات الفريق الأول للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تصعيد عمر محمد "عموري" مهاجم فريق الشباب لينضم لصفوف الفريق الأول لزعيم الثغر، بعد تصدره قائمة هدافى دورى 2005 بتسجيل 18 هدفا.

ويبحث عماد النحاس عن حل أزمة الهجوم التي يعانى منها سيد البلد بتواجد الأنجولى "مابولولو" فقط في الخط الأمامى، الأمر الذى أثر على الفريق خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة.

ويخشى العمدة من تجدد إصابة "مابولولو" الذى غاب عن تدريبات زعيم الثغر اليوم واكتفى بـ"الجيم"، ليصعّد النحاس عمورى لتأمين الخط الأمامى قبل مواجهة سموحة في ديربى الإسكندرية المقرر له يوم 11 مايو الجاري، ضمن الجولة 18 من الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز 12 في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.