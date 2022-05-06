شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة الأندية الجماهيرية تتواصل.. دمنهور يقترب من الهبوط للقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل معاناة الأندية الجماهيرية في السنوات الأخيرة، حيث اختفت من على الساحة الكروية المصرية أندية كان لها شأن كبير مثل الترسانة والأولمبي والمنصورة وطنطا والشرقية وكفر الشيخ ومنتخب السويس، وغيرها من الأندية صاحبة العراقة.

واقترب فريق دمنهور الذي كان أحد أندية الممتاز قبل سنوات قليلة، من الهبوط لدوري القسم الثالث الممتاز (ج)، وذلك عقب الهزيمة من سبورتنج السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب سبورتنج بالإسكندرية في آخر مؤجلات دوري القسم الثاني قبل استئناف المسابقة بعد توقفها لأكثر من شهر.

تقدم سبورتنج في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 22 من الشوط الأول قبل أن ينجح جلال الشرقاوي مهاجم دمنهور في إدراك التعادل بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، قبل أن تأتي نهاية الشوط الثاني صادمة علي جماهير دمنهور بعد احراز سبورتنج لهدف قاتل في الدقائق الاخيرة من المباراة.

بهذه النتائج يرتفع رصيد سبورتنج للنقطة 32 في المركز التاسع بجدول المجموعة، فيما توقف رصيد دمنهور عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر ليقترب الفريق من الهبوط للقسم الثالث بعد موسم هو الأسوأ في تاريخ النادي العريق.