شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يمنع الجماهير من حضور نهائى دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة، المقرر له يوم الأحد المقبل، عن بعض القرارات الصارمة، أهمها عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة.

وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما في ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وحذر الاتحاد المصري لكرة السلة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي، أنه في حالة تجاوز هذه القواعد وحضور أي أفراد داخل الصالة، سيتم تعريض النادي لغرامات مالية كبيرة.