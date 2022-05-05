محمد صلاح يتوعد ريال مدريد مجدداً: «حان وقت الانتقام»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب اللاعب العربي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته عقب التتويج بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، والتي تسلمها اليوم في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، قال صلاح خلال الكلمة التي ألقاها في حفل تسلم الجائزة: "أريد أن أشكر كل من صوت لي، إنه شعور رائع. يشكل الصحفيون جزءًا كبيرًا من عائلة كرة القدم ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمزيد هذا الموسم".

وأضاف قائد المنتخب المصري: "أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم الخاصة بي، والاستمتاع بوقتي في النادي ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب - هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وعن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال صلاح: "قلت إنني أريد أن ألعب معهم في النهائي. أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تغلبوا على العديد من الفرق الجيدة لكنني متحمس. الفريق متحمس. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز، علينا إنهاء الدوري أولاً، ثم سنرى".

وأكد "الفرعون المصري" أن نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد مهمة انتقامية، قائلاً: "نعم، حان وقت الانتقام".

وتابع: "ريال مدريد هزمونا في المباراة النهائية آخر مرة، لقد كان يومًا حزينًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لذا نعم".

وشدد صلاح: "علينا التركيز على الدوري الممتاز أولاً. لدينا أربع مباريات متبقية وكذلك السيتي. نتمنى أن يسقطوا النقاط. نحتاج فقط إلى التركيز على مباراة توتنهام ثم الانتقال من هناك".

وكان ريال مدريد الإسباني قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على فريق مانشستر سيتي مساء الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وعقب نهاية المباراة، كتب محمد صلاح تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "لدينا حساب لتصفيته".

وفي وقت سابق، صرح محمد صلاح لقناة "بي تي" البريطانية: "لإننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجدداً وآمل في التغلب عليهم"، في إشارة إلى ريال مدريد.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ 28 من مايو الجاري على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.