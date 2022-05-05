صحيفة فرنسية: مبابي يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.. ووالدته تنفي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية فرنسية بأن النجم الشاب كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية أن مبابي وافق، من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان لمدة عامين.

وأوضحت الصحيفة أن باريس قدم عرضاً لمبابي بعقد يمتد لمدة عامين + سنة اضافية، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو ومكافأة توقيع تصل لـ 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن أسرة مبابي رحبت باستمرار النجم الشاب في صفوف الفريق الباريسي، لافتة إلى أنه تم إخبار نادي ريال مدريد بالفعل بقرار البقاء.

وفي السياق ذاته، كتبت والدة مبابي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" متحدثة فيها عن أنباء تجديد عقد اللاعب الشاب مع الفريق الباريسي.

وأكدت والدة مبابي في تغريدتها: "لا يوجد إتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان أو أي نادي آخر، تتواصل المناقشات حول مستقبله في جو يسوده الهدوء الشديد للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، مع كامل الإحترام لجميع الأطراف ".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت وسائل إعلامية قد أكدت أن النجم الفرنسي الشاب اتفق مع ريال مدريد وأنه يتبقى فقط التوقيع الرسمي بين الطرفين.

وكان ريال مدريد قد قدم 3 عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن النادي الفرنسي رفض الرد على بطل الليجا.