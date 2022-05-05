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شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2004 بطلا لدوري مرتبط المحترفين موسم 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 ببطولة دوري المرتبط للمحترفين، عقب الفوز علي نظيره سبورتنج بنتيجة 24-29 في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على صالة نادي 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة.
وقدم الفريق مباراة رائعة واستطاع السيطرة على مجريات اللقاء تماما حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك ١٤-١١ واستمر التفوق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة ٢٩-٢٤ ويتوج رسميا باللقب.
ويذكر أن الفريق قد فاز على كلا من: هليوبوليس 29/39 والأولمبي 25/32 والأهلي 24/30 وتعادل مع سبورتنج 28/28 بمنافسات الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.
ويقود الفريق الجهاز الفني المكون من: محمد عبد الكريم مديراً فنياً ووائل فهيم مدرباً عاماً وحسام عصمت مديراً ادارياً، اسلام محمدي طبيباً.
فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2004 (2)
فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2004 (3)
فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2004 (1)