شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حسن بمزق فى الخلفية ويغيب عن سيراميكا أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجواد رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا، تفاصيل إصابة محمد حسن،لاعب خط الوسط بالفريق، موضحا أن اللاعب يعاني من مزق بمقدار 2.5 مللي، في نهاية العضلة الخلفية، مشيرا أنه تعرض للإصابة، قبل مباراة الأهلي الأخيرة بيوم واحد.

وقال عبد الجواد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادى أن محمد حسن سوف يستعيد جاهزيته بعد أسبوع، ولن يستطيع اللحاق بمواجهة الجونة المقبلة، في الجولة 18 للدوري، يوم الثلاثاء المقبل، لكنه سيصبح جاهزاً للمشاركة في لقاء الإسماعيلي يوم 15 مايو الجاري، في الجولة 19 من عمر المسابقة.

ويخضع محمد حسن خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي، أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي.

في سياق متصل عبر أحمد سامي، المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا، عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة.

وأكد سامي أن نادي سيراميكا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة، موضحا أن مقومات نادي سيراميكا كفيلة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، لما يملكه الفريق من لاعبين أكفاء، في مختلف المراكز، في ظل وجود عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي يجعل الفريق قادرًا على تحقيق طموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة.

وتابع "سامي" أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لديهم، من أجل تحقيق نتائج طيبة، والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة، بدءًا من لقاء الجونة.