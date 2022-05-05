شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاق سطيف.. موسيمانى لا يعرف الخسارة فى المباريات الإقصائية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مهمة جديدة مع المارد الأحمر في المباريات الإقصائية في دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى مع وفاق سطيف في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ونجح موسيمانى في قيادة الأهلى لنصف النهائي بعد الإطاحة بالرجاء المغربى من ربع النهائي بعدما حقق الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل 1 /1 في المغرب، ليتأهل بمجموع المباراتين 3/2.

وتنتظر الأهلى مواجهة نارية السبت المقبل مع وفاق سطيف باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا تحت أنظار 20 ألف مشجع أهلاوى.

موسيمانى لا يعرف الخسارة

وخاض موسيمانى الأهلى فى 10 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021

الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022

الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022