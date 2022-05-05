شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاق سطيف.. موسيمانى لا يعرف الخسارة فى المباريات الإقصائية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مهمة جديدة مع المارد الأحمر في المباريات الإقصائية في دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى مع وفاق سطيف في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.
ونجح موسيمانى في قيادة الأهلى لنصف النهائي بعد الإطاحة بالرجاء المغربى من ربع النهائي بعدما حقق الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، والتعادل 1 /1 في المغرب، ليتأهل بمجموع المباراتين 3/2.
وتنتظر الأهلى مواجهة نارية السبت المقبل مع وفاق سطيف باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا تحت أنظار 20 ألف مشجع أهلاوى.موسيمانى لا يعرف الخسارة
وخاض موسيمانى الأهلى فى 10 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..
الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020
الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020
الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020
الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021
صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021
الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021
الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021
الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021
الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022
الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022