شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يختار 20 لاعبا فى قائمة سموحة أستعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة على أختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية أستعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها غدا على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءا .

وجاءت قائمة سموحة لتضم كلا من :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع .. رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد " بيكهام " و خالد عبد الفتاح و شريف رضا و حمدى علاء و محمد شكرى

خط الوسط .. حسين فيصل و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و محمد عبد العاطى و الكسندر أمير عادل ومصطفى الخواجه

خط الهجوم.. صديق اوجولا و اليا سيلا و مروان حمدى و جيروم فليب.

ويغيب عن صفوف سموحة كلا من محمود حليمو للإصابة و أحمد جمال لاسباب فنية .