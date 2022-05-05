شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة توليفة نجاح أحمد سامى فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أحمد سامى، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بسيراميكا، لائحة فريقه من أجل الوقوف على الشكل النهائي لها بعد اضافة تعديلات ، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف سيراميكا.

ويعكف سامى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق ، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات،حيث يرغب سامى في وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيراميكا من أجل عودة النتائج الطيبة للفريق.

في سياق متصل عبر أحمد سامي،عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة، موضحا أن نادي سيراميكا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة.

وأضاف المدير الفني أن مقومات نادي سيراميكا كفيلة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، لما يملكه الفريق من لاعبين أكفاء، في مختلف المراكز، في ظل وجود عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي يجعل الفريق قادرًا على تحقيق طموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة.

وتابع "سامي" أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لديهم، من أجل تحقيق نتائج طيبة، والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة، بدءًا من لقاء الجونة.