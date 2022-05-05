شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية للثلاثى روقا و عاشور و أوباما فى مران الزمالك وتعليمات لرباعى الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف أوباما ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الإضافية، عقب إنتهاء المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري، وخضع الثلاثي لمجموعة فقرات بدنية عقب انتهاء المران، بجانب بعض التدريبات الفنية بالكرة بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى حرص فيريرا على منح الرباعي محمود حمدي “الونش”، ومحمود علاء، وأحمد فتوح، وحازم إمام بعض التعليمات الفنية على هامش المران، وقام المدير الفني للفريق بشرح بعض الأمور الفنية للرباعي قبل نهاية المران، وركز على بعض المواقف الدفاعية والتغطية العكسية.

فيما قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري، وخضعت المجموعة الأولى لفقرة تدريبات فنية تحت إشراف البرتغالي فيريرا، ركز خلالها على استخلاص الكرة والضغط على المنافس، بينما خاضت المجموعة الثانية فقرة تدريبات فنية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، تم التركيز خلالها على التحول داخل الملعب من الحالة الهجومية إلى الدفاعية والعكس.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة ايسترن كومباني الأخيرة في الدوري بمناسبة عيد الفطر.