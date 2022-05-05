شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تصل النيجر ..و الاتحاد الإفريقي يكشف موعد نهائي كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك منذ قليل إلى مطار نيامي بالنيجر بعد رحلة طويلة من القاهرة لإثيوبيا ومنها إلى النيجر ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى فندق إقامتها بمدينة نيامي استعدادا لخوض بطولة السوبر الإفريقي أمام فريق الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الحالي وكذلك المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتى تقام في النيجر أيضا في الفترة من 10 الى 20 مايو الحالى.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة بين فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك والنادي الأهلي حيث قرر الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة على صالة الجنرال سينكون جيه بالنيجر يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الحالى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر؛ الثامنة بتوقيت النيجر وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية.

يذكر أن يد الزمالك كان قد توج بلقب السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية لكرة اليد العام الماضي على حساب النادي الأهلي والذي أقيم في القاهرة.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي إداريا ومحمد علي رجل مهام.