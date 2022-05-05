شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران الختامى قبل مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي المران الختامي في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفنى للاهلى السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.