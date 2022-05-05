شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران الختامى قبل مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي المران الختامي في الخامسة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وقرر الجهاز الفنى للاهلى السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
أستعد النادى الأهلى لمواجهة نارية في التاسعة مساء السبت المقبل أمام وفاق سطيف الجزائرى، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته على استاد الأهلى والسلام..حيث دخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الخميس بأحد الفنادق استعدادا لمباراته ضد وفاق سطيف الجزائري.
واكتفى الجهاز الفني للأهلي بخوض اللاعبين معسكر مفتوح على مدار اليومين الماضيين لمدة 7 ساعات يقضيها اللاعبون، ما بين محاضرات فنية وتدريبات بدنية داخل الجيم.