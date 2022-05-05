شكرا لقرائتكم خبر عن المعارون فى الزمالك يرقصون علي السلم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من عدم الاستقرار يعيشها لاعبو الزمالك المعارون إلى فرق الدورى هذا الموسم نتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمصيرهم مع الزمالك عقب انتهاء الإعارة، فهناك بعض اللاعبين لم يقدموا مردودا جيدا خلال فترة الإعارة مع فرقهم ، وهناك اخرون تدور عليهم علامات استفهام كثيرة بسبب وجود بعض البنود في عقود الإعارة قد تعرقل عودتهم للزمالك.

التقرير التالي يستعرض الموقف الكامل للاعبي الزمالك المعارين خلال الموسم الحالي :

مروان حمدي المعار الي سموحة

يعتبر مروان حمدي من المهاجمين المميزين في الدورى هذا الموسم رغم عدم احرازه أهدافا كثيرة حيث أحرز 6 أهداف فقط الا انه يحتل الترتيب الثالث في جدول صدارة هدافي الدورى خلف احمد سيد زيزو برصيد 11 هدفا وجوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 8 أهداف.

ويربط الزمالك عودة مروان حمدى بعدم القدرة علي التعاقد مع مهاجم مميز مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع تحديد مصير عمر السعيد مهاجم الفريق الحالي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

أسامة فيصل المعار للبنك الأهلي

فشل أسامة فيصل مهاجم الزمالك الساب والمعار الي البنك الأهلي في احراز أي اهداف مع فريقه رغم مشاركته في 12 مباراة ، وهو ما يجعل عودته للزمالك صعبة، خاصة ان اللاعب لم يقدم ما يشفع له بحجز مكان في قائمة الزمالك للموسم المقبل.

محمد صبحي المعار الي فاركو

عودة محمد صبحي حارس الزمالك المعار الي فاركو ليست بيد الزمالك لان عقد اعارة اللاعب يتضمن احقية نادي فاركو في شراءه عقب انتهاء الإعارة مقابل دفع 20 مليون جنيه للزمالك دون الحصول علي موافقة الزمالك ، وهو ما يجعل عودة الحارس الي الزمالك غير واضحة الا ان مسئولي الأبيض يرغبون في استعادة الحارس لما يمثله من مستقبل حراسة المرمي في الزمالك والمنتخب الوطني.

محمود جنش المعار الي فيوتشر

محمود جنش حارس الزمالك المعار الي فيوتشر سيعود الي صفوف الزمالك ولكن لم يتم حسم مصيره سواء بتسويقه او قيده في قائمة الفريق للموسم المقبل، خاصة أن مركز حراسة المرمي في الزمالك يعاني من تخمة في تواجد الحراس المميزين بخلاف عودة الحارس من الإصابة.

عمر كمال المعار الي فيوتشر

عودة عمر كمال الي الزمالك يحفها العديد من الأزمات في مقدمتها رغبة اللاعب وهي التي ستحسم القرار خاصة انه ينطبق عليه بعض بنود في عقد الإعارة تسمح لنادي فيوتشر في ضمه بصفة نهائية، الا ان إدارة الزمالك تبحث حل الازمة لرغبتها في عودة اللاعب لحل ازمة الجبهة اليمنى.

محمود شبانة ومحمد عبد السلام المعاران الي الاتحاد السكندري

ترغب إدارة الزمالك في عودة لاعب من الثنائي محمود شبانة ومحمد عبد السلام مدافعا الفريق المعاران الي الاتحاد السكندري، مع ادخال المدافع الاخر في صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري، وان كانت عودة محمد عبد السلام هي الأقرب في ظل اقتناع إدارة الزمالك بمستواه.