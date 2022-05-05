شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة: البنك الأهلى هدفه المربع الذهبى.. ونطالب بالعدالة التحكمية فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضى لفريق البنك الاهلى أن الهدف الان حصد أكبر عدد من النقاط والتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم و المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل .

وأضاف كريم حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يطالب مسئولي لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم مراجعة أخطاء الحكام في مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث تعرض فريق البنك الاهلى للظلم التحكيمى في بعض المباريات حيث لقاء إنبى الماضى تغاضى الحكم عن أحتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق مما أثر على نتيجة اللقاء .

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال يسعى لتجهيز جميع اللاعبين فنيا و بدنيا لخوض مباريات الدور الثانى دون التفريط في النقاط بعض المباريات و التركيز على التواجد في المربع الذهبى و هذا بدعم من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة أشرف نصار .

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الاهلى مع طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 9 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث فاز في 6 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات و التعادل في مثلهم .