الامارات | شرطة فرانكفورت تعتقل أكثر من 30 مشجعاً قبل إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة فرانكفورت تعتقل أكثر من 30 مشجعاً قبل إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة فرانكفورت اعتقال أكثر من 30 شخصاً في إطار إجراءاتها الأمنية قبيل مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الخميس، بين أينتراخت فرانكفورت ووست هام الإنجليزي.

وغداة اشتباكات بين مشجعي الفريقين الألماني والإنجليزي ليل الأربعاء، قالت الشرطة المحلية إن "أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا".

كما أفادت الشرطة أن مشجعيَن اثنين لوست هام فقدا الوعي بعدما هاجمهما مشجعو الفريق المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى.

وأقدمت الشرطة على تفريق ما يقارب 800 مشجع لوست هام في محيط محطة الرئيسية للسكك الحديد في المدينة حيث "سعى أنصار الفريقين إلى المواجهة".

وتعرض مشجعون لوست هام ليل الثلاثاء أيضاً لهجوم من قبل مجموعة قيل إنها مكونة من 20 شخصاً كانوا يرتدون قمصان أينتراخت فرانكفورت.

ويتواجه الفريقان في إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" الخميس، مع أفضلية للفريق الألماني الذي فاز على وست هام بمباراة الذهاب في لندن 2-1.

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