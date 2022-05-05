شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يدرس منح السنغال استضافة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم ، أن بعض مسئولي المكتب التنفيذي فى " الكاف " يدرسون اسناد دولة السنغال أستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا هذا النسخة التى وصلت للمرحلة قبل النهائى .

فرضت أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية والأفريقية بصفة عامة وداخل جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص بعدما خرجت تسريبات تناولتها تقارير إعلامية مغربية تُفيد برغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد نهائي دوري أبطال أفريقيا للمغرب للمرة الثانية على التوالي.

ويواجه الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 و 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 و 14 من الشهر ذاته.

وسيطرت حالة من الغضب التام في أندية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي جراء هذه التسريبات التى تُشير إلى أن المغرب اقترب بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال ، وأكدت الأندية الثلاثة أن محاولات الاتحاد المغربي الحصول على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون مُجاملة واضحة لفريق الوداد وهذا أمر غريب للغاية لأنه يمنع تحقيق العدالة بين الفرق الأربعة التى صعدت لنصف نهائي دوري الأبطال.

وشددت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو على ضرورة انتهاء مسابقة دوري الأبطال بنفس اللائحة التى بدأت بها البطولة، رافضين فكرة تغيير اللوائح بهدف إرضاء نادٍ بعينه لأن هذا لن يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.