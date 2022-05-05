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لاعبة سلة الأهلى تنضم لفريق سيدات سموحة

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القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولى نادى سموحة مع جنة مصطفى لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى ، على الانضمام للفريق الازرق ، بداية من الموسم الجديد  ، بعد أن انتهى عقدها مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم .

 

 ودخل سموحة فى مفاوضات مع اللاعبة بناءا على رغبة عماد محمود المدير الفنى لفريق سيدات سلة سموحة ، والذى طلب التعاقد مع اللاعبة خاصة وأن عقدها انتهى مع الاهلى ولم تجدد عقدها .

كان النادى الاهلى قد  قام بتجديد عقد فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة ، وكذلك عقد نهى شتا، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة ، لتستمر مع الفريق خلال 4 مواسم مقبلة.

وتوج فريق كرة السلة بسبورتنج بلقب دورى سيدات السلة ، على حساب الاهلى ، و كذلك بطولة الكأس أيضا .

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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