شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة سلة الأهلى تنضم لفريق سيدات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولى نادى سموحة مع جنة مصطفى لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى ، على الانضمام للفريق الازرق ، بداية من الموسم الجديد ، بعد أن انتهى عقدها مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم .

ودخل سموحة فى مفاوضات مع اللاعبة بناءا على رغبة عماد محمود المدير الفنى لفريق سيدات سلة سموحة ، والذى طلب التعاقد مع اللاعبة خاصة وأن عقدها انتهى مع الاهلى ولم تجدد عقدها .

كان النادى الاهلى قد قام بتجديد عقد فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة ، وكذلك عقد نهى شتا، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة ، لتستمر مع الفريق خلال 4 مواسم مقبلة.

وتوج فريق كرة السلة بسبورتنج بلقب دورى سيدات السلة ، على حساب الاهلى ، و كذلك بطولة الكأس أيضا .