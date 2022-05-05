شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الأسطورة ستانلى ماثيوز يحضر مباراة اعتزال لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رافت عطية لاعب الزمالك السابق أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ الفريق الأبيض ، في فترة الستينات و الخمسينات ، لما حققه من بطولات.

و كان رأفت عطية أول لاعب تقام له مباراة اعتزال في الكرة المصرية ، وأقيمت المباراة بحضور 40 ألف متفرج ، أمام الاسماعيلى وحضرها وزير الاعلام وقتها ، وتم نقلها على التليفزيون المصرى ، كما شهدت حضور ستانلى ماثيوز الأسطورة الإنجليزية ، حيث شارك في مباراة الاعتزال وهو في عمر الـ 51 عاما ، تكريما للاعب الزمالك .

ولد رأفت عطية عام 1934 بالشرقية، وبدأ مسيرته لاعباً بالاتحاد السكندرى لمدة 5 سنوات بداية من 1952، ثم انتقل للزمالك عام 1957.

حقق عطية 4 بطولات مع الزمالك مقسمة إلى 3 دورى ، وبطولة واحدة كأس مصر ، ومع الفراعنة حقق كأس الأمم الأفريقية 1957 ، كما أن من اهم إنجازات عطية تسجيله أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا .