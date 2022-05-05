في الطريق لمغادرة الفريق .. لماذا لم يظهر محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - أثار غياب المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الجدل بعد غيابه عن قميص فريقه الأساسي الجديد للموسم المقبل 2022/2023.

ونشر نادي ليفربول صور وفيديو للقميص الجديد علي صفحات النادي والموقع الرسمي الإ أن محمد صلاح لم يظهر وهو ما أثر الجدل بشأن إقتراب رحيل النجم المصري عن النادي الإنجليزي .

وعند النظر لغياب صلاح نجد أن عدم ظهور اللاعب بالقميص الجديد يرجع لأحد الأسباب التالية :

شركة رعاية

ظهر محمد صلاح خلال الفترات الماضية في إعلانات خاصة لشركات ملابس رياضية مختلفة عن الشركة الراعية لملابس ليفربول ما يؤكد صعوبة ظهوره في الإعلان الخاص بتقديم تيشرت الموسم الجديد بحسب لائحة التعاقدات مع الشركات الراعية التي تعد مخالفة لحقوق الملكية .

في الطريق لمغادره الفريق

فيما ذكر ابعض المتابعين وعشاق الريدز أن هذه إشارة إلي أن محمد صلاح في الطريق لمغادره الفريق الموسم المقبل في ظل عدم توصله حتي الان لتجديد تعاقده مع النادي .

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ضمن قائمة انتقالات، لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن برشلونة يضم محمد صلاح في قائمة انتقالات الصيف، حيث يخططون لانتقالات صيفية ضخمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول، تم تصنيفه في الاختيار الثالث هذا الصيف لضمه، بعد النرويجي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند والبولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.