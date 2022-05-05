شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم غابت عنهم "الشهرة" بعد الرحيل عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت الشهرة عن العديد من اللاعبين بعد رحيلهم عن الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فبعد أن كان هؤلاء نجوم الشباك في فرقهم ويحظوا باهتمام إعلامى كبير إلا أن مغادرتهم جدران القطبين جعل الأضواء تبتعد عنهم.

نسلط الضوء في السطور التالية على أبرز هؤلاء النجوم..

صالح جمعة

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك بصمات تذكر.

وخرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر، شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.

وغابت الأضواء نهائيا عن صالح جمعة بعد انتقاله لنادى سيراميكا وتعرضه للإصابة بقطع في وتر "أكيليس" خيث احتفى نجمه بعدما كان أحد نجوم الصف الأول في القلعة الحمراء.

رمضان صبحى

فضل رمضان صبحي الانتقال إلى نادى بيراميدز بعد الاختلاف مع النادى الأهلى وعدم الاتفاق على المقابل المادى بين الطرفين، ليتعرض اللاعب بعدها لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء التي اتهمته بالجرى وراء الأموال الأمر الذى أفقده تركيزه في كثير من الفترات ولم يحظ بالاهتمام الإعلامى الكافى الذى كان عليه وقت تواجده داخل القلعة الحمراء.

باسم مرسى

عاش باسم مرسى فترة من التألق مع الزمالك عندما حقق الفريق لقبى الدورى والكأس موسم 2016 / 2017 وحصل فيها اللاعب على هداف الدورى ، وشارك مع المنتخب الوطنى بشكل أساسى وكان حديث وسائل الإعلام المختلفة .

ومنذ رحيل باسم مرسي عن الزمالك وإعارته لأكثر من نادى والاستقررا أخيرا في نادى سيراميكا إلا أن اللاعب اختفى عن الأضواء.

محمد إبراهيم

من اكثر اللاعبين التي تغنت بإسمه جماهير الزمالك ، خاصة وأنه احد أبناء النادى وإفرازات قطاع الناشئين الذى كان يتوقع له الجميع التألق بشكل كبير بسبب مهاراته العالية ، ورغم أنه كان أحد نجوم الفريق فى إحدى الفترات إلا أنه رحل في إلى مصر المقاصة ، ومنه إلى فريق سيراميكا لتحتفى الأنظار عن اللاعب بعدما كان نجم الشباك في قلعة ميت عقبة.

أحمد توفيق

شارك احمد توفيق مع الزمالك وتوقع له الجميع التوهج بسبب مجهوده الوفير داخل الملعب ، وفى وسط تألقه داخل جدران البيت الأبيض وانتقل فجأة لبيراميدز بناء على رؤية حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز وقتها ، إلا أن اللاعب اختفى تماما وفشل في إثبات جدارته لينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور للاتحاد السكندرى ثم يعود لبيراميدز ويختفى تماما عن الأضواء .

من اكثر اللاعبين الذين تضرروا برحيلهم عن الزمالك ، فبعد فترة من التألق مع الزمالك ، واقتراب اللاعب من الانضمام للمنتخب الوطنى ، انتقل إلى بيراميدز ليختفى تماما عن الأضواء بعد جلوسه على دكة البدلاء وعدم مشاركته بشكل أساسى، ويستقر به الحال أخيرا بين جدران نادى الاتحاد السكندرى.

حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالي ، بالرغم من النجومية التي كان يعيشها داخل جدران البيت الأبيض ، إلا انه ومنذ رحيله لفريق بيراميدز اختفى عن الأضواء ولم ينضم لمعسكر المنتخب ، بل وأصبح الحارس الثالث لفريقه.