موسيمانى يستقر على الدفع بالثلاثى العائد من الإصابة في تشكيل الأهلى الأساسى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني لنادى الأهلى، على الدفع بالثلاثى العائد من الإصابة في تشكيل الأهلى الأساسى بعدما تأكد جاهزيتهم لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها بعد غد السبت، باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واستعاد النادى الأهلى القوة الضاربة للفريق باكتمال شفاء الثلاثى المُصاب عمرو السولية وآليو ديانج وأحمد عبد القادر، ليطمئن عليهم المدير الفني خلال تدريبات الأهلى الأخيرة، ليكتمل صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة في نصف النهائي.

وشارك السولية وعبد القادر وديانج فى تدريبات المارد الأحمر اليومين الماضيين ما يمنح الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى حلول كثيرة فى المباراة المرتقبة لاسيما بعدما عانى الفريق بسبب هذه الغيابات الكثيرة وأدت إلى تراجع نتائج الاهلى في المباريات الأخيرة بعد السقوط أمام المصرى والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا.

وينوى المدير الفنى للأهلى الاعتماد على هذا الثلاثى فى مباراة وفاق سطيف المرتقبة فى ظل رغبة الجهاز الفنى تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة المارد الأحمر فى لقاء العودة بالجزائر يوم 14 مايو الجارى.

فى الوقت نفسه، يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير محمد عبد المنعم مدافع الفريق الذى عانى من إصابة مؤخرا أبعدته عن تدريبات الفريق الماضية وخاض على إثرها تدريبات تأهيلية فى "الجيم" وسيُحدد الجهاز الطبى بالتنسيق مع نظيره الفنى مصير المدافع الشاب الذى يُعد أهم أوراق موسيمانى الدفاعية والهجومية.