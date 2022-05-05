شكرا لقرائتكم خبر عن الرباع محمد عبد المنعم يفوز بالمركز الرابع لبطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز" ابن بني سويف" اللاعب محمد عبد المنعم سيد وحصوله على المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال التي تستضيفها اليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري ، حيث حقق اللاعب 132 كجم كلين و نطر161 كجم بمجموع نقاط 283 نقطة وبفارق ضيئل عن صاحب المركز الثالث.

من جهته أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة أن اللاعب الذي انضم مؤخرا لمنتخب مصر للنأشئين في رياضة رفع الأثقال ، ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ، و يدربه الكابتن أحمد ربيع عبد الحميد - مدرب اللاعب بالمشروع والجهاز الفنى والإدارى للمنتخب، وتحت إشراف الأستاذة إيمان حسين مشرف عام المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداءالرياضى ، الدكتور محمد حمدى -مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، والأستاذ محمد زكريا مسؤل المحافظة بالإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة.















