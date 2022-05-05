شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف فريق كامل لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم مسئولو نادى الزمالك مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى خريطة الصفقات التى من المنتظر إبرامها فى الميركاتو الصيفى المقبل، لتدعيم الفريق، خاصة وإن الزمالك ممنوع من القيد فى الموسم الحالى الأمر الذى حرمه من ابرام أى صفقات منذ بداية الموسم.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى ضخ دماء جديدة بالفريق تعيد التوازن والقوة، لاسيما أن هناك بعض الأسماء التى أصبحت مرشحة للانضمام للزمالك بالميركاتو الصيفى المقبل.

وتنظر الإدارة فى ملف اللاعبين المعارين أولاً والذين من المتوقع عودتهم من جديد، لاسيما أن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور أكد أن محمود عبد الرحيم جنش المعار لصفوف فيوتشر سيكون أول العائدين.

كما يعد محمد صبحى حارس الفريق المعار لفاركو ضمن المرشحين للعودة للزمالك، وذلك تحسبًا لرحيل محمد أبو جبل الذى وقع للنصر السعودى ومازال ملف تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض لم يحسم حتى الآن.

فى الوقت نفسه يعد عمر كمال عبد الواحد الجناح الأيمن لفريق فيوتشر على رأس المطلوبين فى الزمالك، لاسيما أن اللاعب سبق ووقع للأبيض إلا أن عقوبة إيقاف القيد أدت لإبرام عقد ثلاثى وإعارة اللاعب لفيوتشر.

ويعد أحمد رفعت لاعب فيوتشر من أهم اللاعبين المطلوبين فى الزمالك بالموسم الجديد، خاصة بعدما تألق اللاعب مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا، وظهر نضجه بشكل كبير.

وفى مركز وسط الملعب أصبح محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الإسماعيلى من ضمن المرشحين لتدعيم هذا المركز فى القلعة البيضاء، كما يعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز أحد أبرز المرشحين دائمًا والمطلوبين لتدعيم خط وسط الزمالك، لاسيما أن اللاعب أسمه يتردد دائمًا فى كل موسم انتقالات.

ودخل أيضًا مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش على قائمة المرشحين لتدعيم الزمالك فى الموسم الجديد، خاصة بعدم ظهر اللاعب بمستوى مميز مع فريقه ومع منتخب مصر فى أمم أفريقيا.

وفى الجانب الهجومى، يعد رمضان صبحى جناح وصانع ألعاب فريق بيراميدز من أهم وأبرز الأسماء المطلوبة فى الزمالك بالفترة المقبلة، ويعد رمضان صبحى من أفضل اللاعبين الذين يعوضون رحيل لاعب بمستوى بن شرقى.

كما تواجد إبراهيم عادل موهبة بيراميدز الهجومية على قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك، خاصة وإن اللاعب مازال صغيرًا فى السن ويمتلك موهبة على أعلى مستوى، بالإضافى لعبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى الذى حصل الزمالك على رغبته فى الانضمام للقلعة البيضاء.

وفى الخط الأمامى لفت أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الأنظار وأصبح على قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك فى الموسم المقبل، كما أصبح النيجيري جون إيبوكا لاعب إنبى ضمن المرشحين، ومن المنتظر أن يتم عرض كافة الأسماء على البرتغالى جوسفالدو فيريرا لتحديد احتياجاته وفقًا لرؤيته الفنية.